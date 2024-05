Bomba a orologeria in Formula 1 - è ufficiale | va via

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024) LaUno è una: dentro il Circus sta succedendo di tutto negli ultimi mesi con continui annunci ufficiali. Un altro ha deciso di andare via. Congedo immediato e nuova avventura in arrivo Le ultime sono state davvero delle settimane caldissime dentro il Circus dellaUno. Non solo le varie scuderie hanno annunciato dei cambiamenti epocali a partire dall’anno prossimo, ma anche dentro l’organizzazione del Mondiale, che gira milioni e milioni di euro, le cose stanno cambiando anche in maniera abbastanza veloce. InUno sta succedendo di tutto (Lapresse) – Ilveggente.itL’ultimo anno è stato quello di Pat Symonds – così come riportato da AutoSport – che non sarà più il responsabile tecnico, un ruolo che veniva ricoperto dal 2017. Congedo immediato per l’ex Toleman-Benetton-Renault, Virgin e Williams. Una decisione che a quanto pare potrebbe nascondere qualcosa di diverso.