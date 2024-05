Impallomeni | Gasperini è juventino - altrimenti lo vedrei bene al Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024): Le parole criptiche dopo la partita non le ho capite. Forse parlava del? Lui però èdentro.davvero loal. Con ADL sono due personalità focose che potrebbero andare” Stefanoa TMW Radio, durante Maracanà, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Queste le parole del giornalista ed ex calciatore:sull’impresa dell’Atalanta in Europa League “Non ho notato lacrime di gioia, come se fossero abituati. Forse Percassi si è emozionato,e i giocatori invece no. Xabi Alonso? Nella partita di ieri l’Atalanta ha schiacciato su tutto il Bayer, clamoroso il mutismo tecnico dello spagnolo, che è parso in balìa di una squadra. Sembrava sorpreso e invece se l’avesse studiata avrebbe visto com’è l’Atalanta. E poi ha rinunciato alla punta, mettendo Boniface che non era in forma. Non puoi farti sorprendere così.