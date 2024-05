Incidente auto bici nel Bolognese | grave una giovane ciclista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bologna, 23 maggio 2024 – Bruttotra unacletta da corsa e un’, avvenuto verso le 13 a Calderino di Monte San Pietro, sul primo Appenninoall'incrocio fra via Lavino e via Olivetta. Nello scontro è rimastamente ferita la ragazza di 33anni sulla, l'era guidata da una donna. Laè stata sbalzata a terra e, sebbene indossasse il casco, ha riportato lesioni piuttosto serie: soccorsa dal 118, è stata portata in ambulanza all'ospedale Maggiore, dove è ricoverata in rianimazione, con prognosi riservata. Dinamica precisa e cause dell'sono al vaglio della polizia locale dell'Unione Reno Lavino. .