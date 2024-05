Neonato morto in crociera, la mamma: "Non volevo farlo morire di fame" - "Non volevo far morire di fame il mio bambino che avevo chiamato Tyler. Gli ho dato il mio latte, l'ho lavato, l'ho accudito. Non ho detto nulla a nessuno della sua nascita perché avevo paura di essere ... valledaostaglocal

Neonato morto in crociera, la mamma: "Avevo paura di essere licenziata" - La 28enne filippina davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia:"Gli ho dato il mio latte, l'ho lavato, l'ho accudito" " Non volevo far morire di fame il mio bambino che avevo chiamato Tyler . Gli ho dato il mio latte, l'ho lavato, l'ho accudito. Non ho detto nulla a nessuno della sua nascita perché avevo paura di essere ... adnkronos