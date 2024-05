Giornata Mondiale dei Bambini | il benvenuto di Gualtieri per l’evento del week-end | Abbiamo bisogno del loro sguardo limpido sul mondo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Sindaco di Roma Robertoha inviato una lettera dia tutti ie le bambine che parteciperanno alla “dei” programmata per sabato 25 allo Stadio Olimpico e per domenica 26 maggio in piazza San Pietro.dei: la lettera di: “Ciascuno potrà portare a Roma un germoglio di speranza dal Paese da cui proviene, assieme al proprio sorriso, ai propri desideri e pensieri sul futuro” Per quello che è il primo grande evento di avvicinamento al Giubileo che Roma si sta preparando ad accogliere, il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio sostegno all’incontro voluto da Papa Francesco, “che ringrazio per la Sua sensibilità e vicinanza alla città, convinto come sono che ciascuno potrà portare a Roma un germoglio di speranza dal Paese da cui proviene, assieme al proprio sorriso, ai propri desideri e pensieri sul futuro”.