AEW | Brutte notizie per Eddie Kingston Almeno un anno di stop

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il regno dicome STRONG Openweight Champion si è concluso bruscamente durante l’evento NJPW Resurgence, riportando una frattura alla gamba e la lacerazione del legamento crociato anteriore e del menisco a seguito del suo match contro Gabe Kidd. Questo spiacevole incidente gli è costato anche il posto nell’Anarchy in the Arena che si svolgerà domenica ad AEW Double or Nothing. Tuttavia, lenon sono finite. Un lento recupero Un recentissimo aggiornamento fornito da PWInsider sui tempi di recupero diha reso noto che si prevede unodiunper l’atleta newyorkese., infatti, dovrà prima attendere la guarigione della frattura alla tibia e completare la fisioterapia prima di sottoporsi all’intervento chirurgico per il ginocchio. .

