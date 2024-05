(Di giovedì 23 maggio 2024) Oggi, aha scelto Gaia Gigli e sul web non sono mancate lea causa del suo comportamento verso. Ecco cos'è successo!.

Uomini e Donne, polemiche per la scelta di Daniele Paudice: c'entra Marika Abbonato! - uomini e donne, polemiche per la scelta di Daniele Paudice: c'entra Marika Abbonato! - Oggi, a uomini e donne, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli e sul web non sono mancate le polemiche a causa del suo comportamento verso Marika Abbonato. Ecco cos'è successo! comingsoon

Aggressione a Monteprandone, anche due donne tra le persone arrestate - Aggressione a Monteprandone, anche due donne tra le persone arrestate - MONTEPRANDONE. Sono due donne e due uomini le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dai carabinieri per l’aggressione a un ventottenne albanese avvenuta a Monteprandone. Questo ... lanuovariviera

Ascoli Piceno, orribile caso di violenza sugli uomini: giovane 28enne preso a colpi di manganello da un branco: 4 arresti - Ascoli Piceno, orribile caso di violenza sugli uomini: giovane 28enne preso a colpi di manganello da un branco: 4 arresti - Sui perché dell’aggressione avvenuta nel Piceno gli inquirenti stanno ancora indagando, ma a finire in manette 4 persone, due uomini e due donne, fra le quali l’ex fidanzata della vittima. Proprio ... tag24