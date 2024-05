(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – "Gentile sindaco Cannito, desidero rivolgere il mio saluto agli illustri relatori e ai partecipanti a un evento cosi prestigioso quale è la conferenza 'Convivialità e dialogo tra i popoli', un incontro al vertice tra i più qualificati filosofi d'Europa e del mondo in occasione del prossimo G7". Si legge nel messaggio inviato dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

G7, Meloni a summit filosofia: "Valori della nostra cultura e tradizione sono stella polare" - G7, meloni a summit filosofia: "Valori della nostra cultura e tradizione sono stella polare" - Messaggio del premier al sindaco di Barletta per l'evento che si è aperto oggi in città "Gentile sindaco Cannito, desidero rivolgere il mio saluto agli illustri relatori e ai partecipanti a un evento ... adnkronos

Schmit: Non posso credere idea Europa Meloni uguale a von der Leyen - Schmit: Non posso credere idea Europa meloni uguale a von der Leyen - Milano, 23 mag. (askanews) - Non posso immaginare che l'idea di Europa" di Giorgia meloni "sia la stessa" di Ursula von der Leyen. Lo ha ... stream24.ilsole24ore

Premierato, il centrodestra inciampa: in Senato manca il numero legale, seduta sospesa - Premierato, il centrodestra inciampa: in Senato manca il numero legale, seduta sospesa - Il racconto della giornata di votazioni in Senato: l'ostruzionismo delle opposizioni, i problemi del centrodestra ... ilfattoquotidiano