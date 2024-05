Agrumeto borbonico di Capodimonte - scontro su alberi abbattuti e concessione | indetto sit-in

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDecine ditagliati dall’di, una polemica sull’affidamento del giardino pubblico ad un’associazione, un sit-in convocato per domani. Ci sono tutti gli ingredienti per l’ennesimosulla gestione del verde a Napoli. La manifestazione, “pacifica” specificano gli organizzatori, si terrà alle 17.30 in via Bosco di101, di fronte allo storico parco. Tra i promotori alcuni residenti, come Serena Ricci, la consigliera municipale Giuliana De Lorenzo, le associazioni Napoli Pedala, Amici del Real Bosco di, Rete Sociale NoBox-Diritto alla Città e Gentle Green Events. Ma intorno al secolare, le tensioni covano da tempo. Prima, negli anni scorsi, lo stato di abbandono del fondo. Poi un bando per l’affidamento della Città Metropolitana, titolare del sito. Tante associazioni partecipano. Al punto che l’ente chiederebbe loro “di costituirsi in un’unica” sigla.