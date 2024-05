WTA Strasburgo 2024 - risultati 23 maggio | in semifinale Samsonov - Keys e Collins

(Di giovedì 23 maggio 2024) La pioggia rallenta il programma degli Internationaux de Strasbourgdi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta outdoor di, in Francia: si disputano soltanto tre dei quarti di finale previsti, con l’ultima sfida che verrà giocata domani, quando andranno in scena anche le semifinali. Sarà chiamata ad un doppio impegno, infatti, la vincente del match tra la ceca Marketa Vondrousova, numero 1 del seeding, e l’ucraina Anhelina Kalinina: ad attendere una delle due sarà la statunitense Danielle, numero 3 del tabellone, che regola la transalpina Clara Burel, sconfitta per 6-1 6-3. Definita, invece, la primadi domani, quella della parte bassa del tabellone: la testa di serie numero 4, la statunitense Madison, elimina la polacca Magda Linette con lo score di 6-1 6-3, e se la vedrà con la testa di serie numero 5, la russa Liudmilaa, che liquida la numero 2 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, col punteggio di 6-3 6-0.

