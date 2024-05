(Di giovedì 23 maggio 2024) L'elenco degliall’ottava edizione di, in programma domenica 26 maggio, è un viaggio nel mondo della passione per la bicicletta che non conosce confini e limiti territoriali di alcun tipo L'articolo proviene da Firenze Post. .

Eroica Montalcino 2024: 2500 iscritti, in crescita gli under 23 - eroica montalcino 2024: 2500 iscritti, in crescita gli under 23 - L'elenco degli iscritti all’ottava edizione di eroica montalcino, in programma domenica 26 maggio 2024, è un viaggio nel mondo della passione per la bicicletta che non conosce confini e limiti territo ... firenzepost

Eroica, in 2500 per corsa 'vintage' su strade bianche Brunello - eroica, in 2500 per corsa 'vintage' su strade bianche Brunello - Una storia senza tempo che unisce, nella passione per la bicicletta, 2500 ciclisti amatoriali provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA) ... ansa

Il meglio dei vini eroici in degustazione a Moncalieri - Il meglio dei vini eroici in degustazione a Moncalieri - Nel castello sulla collina torinese, 50 cantine da tutta Italia in Enoweek, una settimana di eventi. E sui pendii di Verduno esplode la Pelaverga mania, vino ... repubblica