Cobolli-Ruud in tv | data - orari - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Caspernella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il tennista romano dopo aver battuto Karatsev all’esordio e Ben Shelton in rimonta, non ha incontrato particolari patemi nel superare ai quarti il kazako Shevchenko. Prosegue la crescita dell’azzurro, che ora inizia a sognare anche un posto alle Olimpiadi. I punti da recuperare improvvisamente non sono più così tanti e arrivare fino in fondo nel torneo svizzero rappresenterebbe un mattoncino importante per le sue speranze. Ovviamente il match contro Casperè alquanto complicato. Il norvegese in questa stagione sul rosso europeo ha trionfato a Barcellona e fatto finale a Monte-Carlo. Sul rosso è tra i primi 5 giocatori al mondo e le due finali consecutive a Parigi sono lì di a dimostrarlo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 24 maggio non prima delle 15:30.