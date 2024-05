Sequestrato a Savona jet da 10 milioni di un imprenditore russo E’ accusato di evasione Iva e contrabbando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Guardia di Finanza di, in collaborazione con l’agenzia Dogane e Monopoli haun jet da 10di euro ad un, ritenuto in posizione die didell’Iva. Il velivolo, un Cessna Citation X, battente bandiera statunitense si trovava in un hangar all’aeroporto di Villanova d’Albenga da almeno sei mesi e, quindi, ben oltre il tempo massimo previsto per il regime di ammissione temporanea. Le indagini hanno consentito di ricondurre la disponibilità jet, formalmente intestato a un trust con sede in Delaware (Usa), in capo ad unresidente nel Principato di Monaco, il quale, per nasconderne la riconducibilità a sé stesso e ottenere così vantaggi fiscali attraverso lo sfruttamento di strumenti di pianificazione fiscale aggressiva aveva interposto tra sé e il bene, oltre al trust, altre tre società fiduciarie, aventi sede, rispettivamente, alle Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman e Panama.