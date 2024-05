Gp di Monaco - Leclerc | In questo circuito il pilota fa la differenza L’obiettivo è la vittoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Montecarlo, 23 maggio 2024 – La Formula Uno sbarca a Montecarlo per il Gran Premio di, in programma il 26 maggio. Praticamente a casa di Charles. E ildella Ferrari punta al podio. Dovrà sfidare ancora una volta il campione del mondo Max Verstappen, che cerca il sesto successo stagionale. “Qui ilpuò fare la– dice Charlescome riporta l’Ansa – Ovviamente c’è anche il rischio che si prende nel giro di qualifica che paga abbastanza. Fare la pole ci avvicinerebbe aldel fine settimana. Questi due fattori mi piacciono, spero che la nostra macchina ci permetta di stare lì. Poi dovrò metterci del mio”. “Questa gara è sempre speciale per me. Lo è per tutti, ma per me anche di più essendoci nato e cresciuto – aggiunge il ferrarista – Fino a qui siamo stati competitivi e speriamo chepossa aiutarci nel corso delle sessioni. Salire sul podio qui non varrebbe poi così tanto, perché il secondo e il terzo gradino non sono così entusiasmanti.