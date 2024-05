Brambati | Oggi forse per Gasperini sarebbe il momento migliore per andare al Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024)riferisce: ”So di un messaggio cheha mandato a un suo amico, che è anche mio, un ds, che prima della finale ha detto ‘Ma io cos’altro devo fare per essere accostato a una grande squadra?” Massimo, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le parole dell’ex calciatore e procuratore:: Atalanta, tanti messaggi per? “Sono strameritati, ha compiuto un’impresa. La verità è che l’Atalanta non deve per forza vincere ma in 8 anni con Gasp sono state fatte cose che anche il tifoso più ottimista avrebbe sperato. Ha sfiorato anche una semifinale Champions enon è più una provinciale questa squadra. Io dico che a dispetto di altre società che hanno speso tanti soldi sta facendo da 8 anni qualcosa di straordinario. So di un messaggio cheha mandato a un suo amico, che è anche mio, un ds, che prima della finale ha detto ‘Ma io cos’altro devo fare per essere accostato a una grande squadra?’.