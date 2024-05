Con lei ho lavorato bene Von der Leyen apre all' asse con Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) A due settimane dal voto il tema dell'alleanza con le destre tiene banco nel dibattito tra i candidati. Nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles si sono confrontati in Eurovisione i cinque candidati alla presidenza della Commissione europea: l'austriaco Walter Baier per la Sinistra europea, l'italiano Sandro Gozi per Renew Europe Now, la tedesca presidente della Commissione uscente Ursula von derper il Partito popolare europeo, la tedesca Terry Reintke per i Verdi europei e il lussemburghese Nicolas Schmit per il Partito del socialismo europeo.nti i rappresentanti di Identità e democrazia e dei Conservatori e riformisti, che non hanno espresso il loro spitzenkandidat perché non riconoscono il sistema di nominare un candidato comune europeo per la guida dell'Esecutivo Ue, scelta che secondo i Trattati spetta ai capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo. Al dibattito i toni si sono accesi sulla possibile apertura ventilata dai popolari, destinati a essere confermati prima forza, ad alcuni partiti alla loro destra.