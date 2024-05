Roland Garros 2024 - analisi tabellone femminile | strada spianata per Swiate - ancora Paolini-Kalinskaya

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Intervenuta a margine del sorteggio deldel, non è da escludere che il sorriso stampato sul volto di Igak fosse dovuto al fatto di aver evitato Elena Rybakina. Già ampiamente favorita, se c'era una cosa che la numero uno al mondo poteva sperare era proprio quella di capitare dallo stesso lato di Coco Gauff ed evitare dunque la kazaka. La dea bendata, o meglio Marie-José Perec (ex velocista francese, tre ori olimpici) che si è occupata manualmente di effettuare il sorteggio, le ha sorriso e per la campionessa del Mediterranean Double (Madrid e Roma) laper la finale sembra piùche mai. Ovviamente non è scontato che vinca il titolo – non tutti sono Rafa Nadal a Parigi – ma allo stato attuale è oggettivamente più improbabile che non lo vinca. Non potrà comunque abbassare la guardia visto che le insidie non mancano, già a partire dal secondo turno dove potrebbe vedersela contro l'ex numero uno al mondo Naomi Osaka.