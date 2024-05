Bradisismo Campi Flegrei - il Comune di Pozzuoli | “La ruota panoramica sarà rimossa”

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladi"rimossa immediatamente" dopo i recenti terremoti dovuti al. Chiusa via Pergolesi per una voragine. .

Campi Flegrei, stop a cantieri e a limitazioni alle auto. Riaprono alcune scuole - Campi Flegrei, stop a cantieri e a limitazioni alle auto. Riaprono alcune scuole - Il Comune di pozzuoli firma un'ordinanza per rendere più fluida la circolazione del traffico in caso di terremoto. Sette istituti resteranno chiusi per ulteriori accertamenti ... napolitoday

Campi flegrei, a Pozzuoli stop cantieri strade e limitazioni auto - Campi flegrei, a pozzuoli stop cantieri strade e limitazioni auto - Napoli, 23 mag. (askanews) – A pozzuoli, principale comune in provincia di Napoli interessato dal fenomeno del bradisismo nei Campi flegrei, stop ai cantieri stradali e alle limitazioni a circolazione ... askanews

Bradisismo ai Campi Flegrei, lunedì riaprono le scuole a Pozzuoli. Quali resteranno chiuse - bradisismo ai Campi Flegrei, lunedì riaprono le scuole a pozzuoli. Quali resteranno chiuse - Il sindaco di pozzuoli (Napoli) revoca parzialmente l'ordinanza di chiusura delle scuole: riapriranno tutte ad eccezione di quelle in cui sono state riscontrate ... fanpage