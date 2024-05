Atp di Ginevra - Cobolli scrive la storia | conquista la prima semifinale nel circuito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Unaimportante in carriera per Flavio. Quest’ultimo ha sconfitto 6-4, 6-4 il kazako Alexander Shevchenko all’Atp die ha ottenuto ladella carriera, nelmondiale. E diventato il terzo italiano innelladella competizione (sfatando un tabù), dopo Panatta (1980) e Fognini (2018). Attende ora Casper Ruud o Baez (domani pomeriggio dalle ore 15,30), per volare in finale. Foto Adelchi Fioriti FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ATP: Abatte Shevchenko 6-4, 6-4 e se la vedrà con Ruud o Baez per un posto in finale!#tennis pic.twitter.com/Rj8Lf9hxbJ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 23, 2024 .