Gasperini - mossa ‘anti-Napoli’ di Percassi | colpo di scena inaspettato!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arriva ladell’Atalanta per trattenere: l’annuncio dell’esperto di mercato Fabrizio Romano. Gian Pieroè un solido obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. L’allenatore nerazzurro ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e sembra essere il profilo ideale per la ricostruzione. La vittoria dell’Europa League è il coronamento di un percorso ormai iniziato 8 anni fa e che ha permesso alla Dea bergamasca di raggiungere il tetto d’Europa dopo anni in cui si è affermata anche in Serie A. La creatura allevata daha dato i suoi frutti ed al tecnico ex Inter è stato riconosciuto il giusto merito dopo un lavoro basato sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione di calciatori sconosciuti o non ancora stimolati abbastanza per il raggiungimento delle proprie potenzialità. De Laurentiis ha espresso la volontà di volerlo come prossimo allenatore del Napoli nonostante il nome di Conte sembri accontentare di più la tifoseria.