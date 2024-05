Vacanze - con l’estate si torna a viaggiar - ma non tutti sanno c -e, rispetto all’aereo o al tr -no, spesso conviene più il traghetto Ecco perché

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) In molti, forse addirittura già da qualche settimana, si sta informando per organizzare il viaggio che quest’estate lo condurrà verso l’agognata meta vacanziera. Tuttavia, un’analisi rivela che molto, a conti fatti, le rotte insono più convenientio al treno Esperti di turismo hanno infatti analizzato le 50 principali rotte di traghetti in Europa per identificare quelle più adatte alle famiglie, evidenziando la convenienza dei biglietti dei traghettiai voli nazionali.le principali rotte di traghetti in Europa più adatte alle famiglie La rotta inpiù conveniente in Europa è quella Frederikshavn-Gothenburg che offre un risparmio dell’86%in Sardegna: ilcosta il 78% in meno dell’aereo Tuttavia diversi traghetti passeggeri italiani sono tra i più costosi d’Europa. Nello specifico, a condurre questo interessante ed inedito studio ‘made in Germania’, sono stati gli esperti di turismo di Omio, la piattaforma di prenotazione per treni, autobus, voli e traghetti, i quali – come vedremo – hanno valutato 50 rotte di traghetti tra le più richieste in Europa, tra cui 17 rotte da e per l’Italia.