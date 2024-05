Decapitato a Civitella - ergastolo per Daniele Severi | per i giudic - ha ucciso lui il fratello Franco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Forlì, 23 maggio 2024 –. Per ii di primo grado,hail, nel giugno di due anni fa a Ca’ Seggio, sull’Appennino, nel territorio comunale di, per di più tagliandogli la testa. Dopo 7 ore di camera di consiglio, la presidente della Corte d’Assise Monica Galassi (al suo fianco ile Marco De Leva; poi i 6i popolari) ha dichiarato colpevole il 64enne autista delle ambulanze del 118, ora in pensione., che s’è sempre dichiarato innocente, è condannato a passare la vita in carcere. La Corte ha accolto così la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dalla pm Federica Messina, respingendo solo la pena accessoria dell’isolamento diurno. Le motivazioni del verdetto andranno pubblicate entro 90 giorni, ed entro 45 la difesa (gli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti) potrà presentare ricorso in Appello.