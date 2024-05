Embracer Group - oltre 4 500 dipendenti licenziati e chiusi oltre 40 studi di sviluppo

(Di giovedì 23 maggio 2024) La riorganizzazione interna diè giunta al termine il 31 marzo 2024. Negli ultimi dodici mesi, la compagnia ha licenziato 4.532, chiuso e ceduto 44diinterni ed esterni e cancellato circa 80 progetti. Già a marzo Lars Wingefors, CEO di, aveva affermato che la riorganizzazione della compagnia fosse ormai agli sgoccioli. L’obiettivo dell’azienda è ora quello di aumentare profitti e flusso di cassa puntando alla realizzazione di videogame e prodotti decisamente migliori.’s restructering program has been “successfully finalized” as of March 31. Total change in last 12 months: • Reduced headcount by 4.532 • Closed/divested 44 internal & externalos • Reduced number of game projects by 80 pic.twitter.com/tM5Um0eltC — MauroNL (@MauroNL3) May 23, 2024 Tuttavia, nonostante i numerosi tagli,mira alla pubblicazione di circa 70 giochi nell’arco di dodici mesi, fra cui diversi appartenenti a franchise di punta.

