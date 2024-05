Nasce la Commissione per vigilare sui conti dei club - la bozza del decreto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) –laindipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. L'organo, in sostanza, vigilerà suidei. Lo prevede ladel-legge denonimato 'Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale' che andrà domani in consiglio dei ministri. "Lasvolge .