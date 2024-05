Come funziona il centro del riuso di via Rizzolo 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 23 maggio 2024) Inaugura ildeldi via Rizzolo. Mobili, giocattoli e oggettistica varia pronti a ricevere nuova vita. Sabato l’apertura Udine ha finalmente un suo spazio dedicato alla raccolta e alla distribuzione di tutti i beni e materiali usati e in buono stato pronti a ricevere nuova vita. Ildeldel Comune di Udine ha inaugurato ufficialmente alla presenza dell’Assessora all’Ambiente e dei vertici Net. Ildi via Rizzolo aprirà le sue porte ufficialmente sabato 25 maggio, in prossimità dell’ecopiazzola nella zona nord della città. I cittadini potranno depositare mobili, attrezzatura e oggettistica varia in loro possesso e in buono stato che potranno essere successivamente ritirati gratuitamente e destinati a nuova vita, in un contesto di circolazione sostenibile di beni e materiali che mira a una riduzione drastica dei rifiuti difficilmente smaltibili. A partire da sabato qualsiasi privato cittadino udinese, impresa o ente del Comune di Udine, titolari di una regolare utenza TARI potrà conferire i propri beni aldel, e a partire dal prossimo 6 luglio per chiunque residente in regione sarà possibile ritirare a scopo digli oggetti raccolti che saranno posizionati in mostra sugli scaffali.