Carlo Acutis - il giovane morto a 15 anni considerato il patrono di Internet sarà proclamato Santo | Il Papa riconosce il miracolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Beato. A deciderlo èFrancesco in seguito a un’udienza con il cardinale Marcello Semeraro. Il Beato: la decisione del15enneildiper via della sua passione per l’informatica,. A deciderlo èFrancesco dopo l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.era nato il 3 maggio 1991; di immensa fede e appassionato di informatica, èil 12 ottobre 2006 in seguito a una leucemia fulminante.Bergoglio lo avevaBeato il 10 ottobre 2020 in seguito al riconoscimento di unattribuito al: la guarigione di Matheus un bimbo brasiliano di 6affetto da una rara anomalia congenita detta pancreas anulare. Il bambino, toccando la reliquia del, aveva chiesto la grazia della guarigione.