Barry Seal – Una storia americana | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 4 febbraio 2024)– Una: trama (vera), cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, domenica 4 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Una(American Made),del 2017 diretto da Doug Liman, con protagonista Tom Cruise. Ilè incentrato sullavera di, ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore per la DEA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (vera) Nel 1979, mentre il presidente statunitense Jimmy Carter dichiara alla nazione ...