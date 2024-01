DIRETTA | Concorso scuola 2024 | attesa per la prova scritta Percorsi abilitanti | manca il decreto QUESTION TIME con Cozzetto Anief

C'è tempo fino al 17 gennaio per partecipare al Concorso per dirigenti scolastici . Alla procedura concorsuale, che prevede una prova preselettiva, ... (orizzontescuola)

C'è tempo fino al 9 gennaio per candidarsi al Concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria. Gli aspiranti iniziano a studiare per la prova ... (orizzontescuola)

Conto alla rovescia per il termine di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria. C'è ... (orizzontescuola)

Conto alla rovescia per il Concorso scuola 2024 : infanzia, primaria e secondaria. C'è tempo fino al 9 gennaio alle 23:59 per inoltrare le ... (orizzontescuola)

dopo 20 anni dall'ultima procedura concorsuale, è in arrivo il Concorso per insegnanti di religione cattolica . dopo l'intesa tra CEI e Ministero ... (orizzontescuola)

