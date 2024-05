Come è andata la tappa 16 del Giro d’Italia 2024 | pokerissimo di Pogacar

senza freni inibitori. Non ci sono più aggettivi possibili per Tadej Pogacar, che non si è accontentato di venire a vincere il Giro d’Italia per poi provare a fare doppietta col Tour come Pantani, ma ha deciso di dominare in lungo e in largo l’edizione numero 107 della corsa rosa: ecco allora le pagelle della sedicesima tappa, vinta ancora una volta dal corridore sloveno, che si è preso pure il lusso, arrivando di nuovo in solitaria con un’azione nel finale al punto giusto, di elencare con le dita della mano i cinque trionfi per lui nel Giro di diciotto giorni: cinque successi in sedici frazioni, praticamente ne ha vinta una ogni tre e sembra non avere intenzione di fermarsi, con la classifica generale sempre più nelle sue mani quando mancano cinque tappe alla conclusione di un Giro senza storia, per colpa, ma soprattutto per merito, di un fenomeno di quelli veri.

