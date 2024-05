Terremoto e terrore al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari | cos' è successo a Fuorigrotta

(Di martedì 21 maggio 2024) È stata evitata una strage, Ieri sera, 20 maggio, mentre nei Campi Flegrei veniva registrata la più forte scossa didi origine bradisismica degli ultimi 40 anni, isi stavano esibendo in unal Palapartenope a Napoli per la prima delle due date napoletane. Lo spettacolo del gruppo è andato avanti nonostante le forti scosse che si sentivano chiaramente anche nella zona di. Così, riporta il sito Leggo, mentre la gente scendeva in strada in preda al panico e si attivava la macchina della Protezione Civile e dei vigili del fuoco, all'interno del Palapartenope tutto è proseguito come se nulla fosse. Ed è stato un bene. Sui social alcuni fan deihanno ...

BRADISISMO - Unità di crisi terremoto Campi Flegrei: a Napoli non si segnalano criticità - BRADISISMO - Unità di crisi terremoto Campi Flegrei: a Napoli non si segnalano criticità - Unità di crisi terremoto Campi Flegrei comunica che sono in corso le verifiche sugli edifici. A Bacoli conclusa la verifica sulle scuole e non ha rilevato danni. A Napoli non si segnalano criticità. T ... napolimagazine

Bradisismo Campi Flegrei, il prefetto di Napoli: "Sgomberate 39 famiglie, piano evacuazione è in divenire" - Bradisismo Campi Flegrei, il prefetto di Napoli: "Sgomberate 39 famiglie, piano evacuazione è in divenire" - “Bisogna vivere questa situazione con serenità, so che è difficile ma è necessario”, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha parlato coi giornalisti dopo l'ultimo incontro coi vertici della Protezio ... youmedia.fanpage

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, 150 scosse in 5 ore: sgomberati 13 edifici, carcere di Pozzuoli evacuato - terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, 150 scosse in 5 ore: sgomberati 13 edifici, carcere di Pozzuoli evacuato - Una serata di terrore quella appena passata ai Campi Flegrei e in tutta Napoli. Dopo lo sciame sismico importante di ieri sera, quella appena trascorsa è stata una notte di terrore per ... ilmattino