Italia-Thailandia - Meloni riceve il primo ministro Thavisin | crescente collaborazione su settori strategici

Piano Mattei, l’Italia firma l’accordo energetico con la Libia. Sigismondi: “Ottimo lavoro” - Piano Mattei, l’Italia firma l’accordo energetico con la Libia. Sigismondi: “Ottimo lavoro” - Giorgia meloni. Il patto è finalizzato alla promozione di iniziative di collaborazione economica e industriale nei settori energetico, delle materie prime critiche e della tecnologia green. Un valore ... laquilablog

Fidanza “Vogliamo riprodurre anche in Europa il modello Meloni” - Fidanza “Vogliamo riprodurre anche in Europa il modello meloni” - ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo riprodurre anche in Europa il modello meloni, come siamo riusciti a fare in Italia con la vittoria delle elezioni politiche nel 2022: vogliamo un centrodestra di governo c ... quotidianodigela

Così Italia e Thailandia accelerano sulla cooperazione - Così Italia e Thailandia accelerano sulla cooperazione - Infrastrutture, digitalizzazione e transizione energetica sono i tre settori in cui Italia e Thailandia stanno accelerando la loro cooperazione bilaterale. Da un lato il governo meloni prosegue nel ra ... formiche