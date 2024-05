Playoff Serie C 2023 2024 - rinviata a mercoledì per maltempo Vicenza-Padova

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilche ha messo in ginocchio parte del Nord Italia costringe al rinvio anche la sfida tra. Il match, valido per l’andata dei quarti di finale deidiC, era in programma alle 20,30 di stasera, martedì 21 maggio, allo stadio Menti. La decisione è stata presa dalla prefettura alla luce delle forti precipitazioni sul capoluogo berico e del rischio di tafferugli tra le tifoche distrarrebbero le forze dell’ordine impegnate per l’emergenza. La partita sarà recuperata22 maggio, dunque con ventiquattrore di ritardo, sempre alle ore 20.30. SportFace.

Il LIVE in diretta di Schio-Venezia , sfida valida come gara-3 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Nelle prime due partite della Serie , le lagunari hanno confermato alla grande il fattore campo, facendo un passo decisivo verso il ritorno al tricolore, lontano ora una sola partita. Dopo una gara-1 caratterizzata dal parziale di 11-21 nel primo quarto magistralmente ribaltato da Villa (autrice di 15 punti, come Kuier e Berkani, quest’ultima partita dalla panchina) e compagne nei restanti trenta minuti, gara-2 ha visto le scledensi in balia completa delle avversarie, che si sono aggiudicate tutti i parziali. sportface

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fortitudo Bologna-Rieti , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Caja vogliono bissare quanto visto in gara-1, in cui sono stati Aradori e compagni a imporsi in una partita che ha visto gli ospiti prevalere nel primo tempo, calando poi sulla distanza e facendo emergere i valori della Fortitudo . sportface

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Benevento-Torres , match dello stadio Vigorito valevole per l’an data del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione giallorossa arriva dal successo conquistato in casa contro la Triestina, che le ha permesso di staccare il pass per il turno successivo e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. sportface

Benevento-Torres, sale l'attesa: stasera l'andata dei playoff - Benevento-Torres, sale l'attesa: stasera l'andata dei playoff - I rossoblù di Alfonso Greco scendono in campo al Vigorito per la gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di serie C, al termine del quale verranno decretate le quattro semifinaliste. Per ... sardegnalive

LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: shootaround e diretta - LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: shootaround e diretta - Alla Segafredo Arena si affrontano Virtus Bologna e Bertram Derthona per la decisiva Gara 5 che vale il passaggio alle semifinali playoff di serie A. Dopo aver vinto le prime due gare in casa, le ... pianetabasket

Volley, la Fulgur Mixer Bagnacavallo vola in Serie C - Volley, la Fulgur Mixer Bagnacavallo vola in serie C - Fulgur Mixer Bagnacavallo si aggiudica anche Gara 2 playoff e vince la promozione in serie C ... ravennatoday