Anticipazioni palinsesti Rai | cosa faranno Conti - Fagnan - Fiorel -o, Liorni e Venier

(Di martedì 21 maggio 2024) In estate, probabilmente il prossimo 19 luglio, la Rai divulgherà i suoi nuovitelevisivi e queste sono leestrapolate dall’ultimo numero di A Lume di Candela di Giuseppe Candela. Si parla di Carlo, Francescai,lo, Marcoe Mara, ma anche di Francesca Fialdini e Paola Perego. Carlo, stando alle, dovrebbe essere il conduttore del prossimo Festival di Sanremo ma la sua squadra sarebbe ancora da definire (l’idea di avere al suo fianco Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non è stata confermata, ma neanche smentita). Oltre lui a Sanremo dovrebbe tornare anche Claudio Fasulo. “A Viale Mazzini avrebbero deciso di riportare al Festival come vicedirettore ...

