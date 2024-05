Italia-Polonia oggi in tv | canale - orario e streaming Europei Under 17 2024

Alle 19:30 di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. La fase finale della rassegna continentale si apre con la sfida tra due delle favorite per il primo posto del gruppo (le prime due accedono ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. Le semifinali si giocano il 2 giugno, mentre la finale è in programma tre giorni dopo a Limassol).

Nuovo giorno di gare in quel di Lonato del Garda, località della Lombardia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. oggi, lunedì 20 maggio, scenderanno in pedana gli atleti della specialità non olimpica trap a squadre maschile e femminile. Sarà un day-3 di competizioni con poche emozioni per ciò che concerne i colori azzurri, in quanto nessun rappresentante della Nazionale tricolore sarà impegnato, a fronte di una partecipazione non particolarmente ricca da parte degli altri concorrenti.

