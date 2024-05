(Di martedì 21 maggio 2024)già nelle scorse settimane aveva annunciato l'inizio di esercitazionicontattiche vicino all'. Oggi è stato l'esercito, in una nota, a...

Mosca, 21 mag. (Adnkronos) - In Russia è iniziata la prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche . Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Nell'ambito delle esercitazioni , le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili del sistema tattico-operativo Iskander. liberoquotidiano

Mosca, 21 mag. (Adnkronos) – In Russia è iniziata la prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l’uso di armi nucleari non strategiche . Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Nell’ambito delle esercitazioni , le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili del sistema tattico-operativo Iskander. calcioweb.eu

Russia, armi nucleari in Ucraina Qual è il piano di Putin Domande e risposte sull'esercitazione al confine con l'Ucraina - Russia, armi nucleari in Ucraina Qual è il piano di Putin Domande e risposte sull'esercitazione al confine con l'Ucraina - Putin già nelle scorse settimane aveva annunciato l'inizio di esercitazioni nucleari con armi tattiche vicino all'Ucraina. Oggi è stato l'esercito, in una nota, a ufficializzarne l'avvio. In Russia è ... ilmessaggero

Russia inizia esercitazioni con armi nucleari tattiche - Russia inizia esercitazioni con armi nucleari tattiche - La Russia ha annunciato l'inizio delle esercitazioni con armi nucleari tattiche vicino all'Ucraina. Lo ha riferito il Ministero della Difesa della Federazione… Leggi ... informazione

Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista a Melissa Parke - Come sarebbe il mondo senza atomica Intervista a Melissa Parke - Ha aperto a Roma Senzatomica, una mostra senza opere d’arte per spiegare uno tra i pericoli più urgenti, ovvero la persistenza della bomba atomica e delle testate nucleari sul nostro pianeta ... exibart