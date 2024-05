Ancora maltempo in Lombardia - dopo il sole rischio temporali e grandine | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – Tregua dala Milano e in? Nessuna illusione:gli acquazzoni di lunedì sera e della notte appena trascorsa, in tarda mattina è spuntato ilche, però, non è destinato a durare. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria) peridrogeologico e peridraulico a partire dal tardo pomeriggio, martedì 21 maggio. Esono controllati i fiumi Seveso e Lambro per possibili esondazioni e allagamenti. Qui la mappa dell’allerta, dal sito della Protezione Civile della. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.pioggiae ...