Pogacar vince anche la 16^ tappa e fa cinquina al Giro

Lo sloveno maglia rosa ha oltre 7 minuti di vantaggio sul più immediato degli inseguitori. Domani per la 17esima tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon: 159 km di alta montagna Tadej Pogacar continua a dominare il Giro d'Italia conquistando il suo quinto successo di tappa . Lo sloveno della Uae team Emirates si impone nella […] sbircialanotizia

La vittoria di tappa è andata a un mostruoso Pogacar ma l'attenzione generale è stata catalizzata da quanto accaduto ben prima della partenza. Ritardata di tre ore per un tracciato dilaniato dalle scelte organizzative di fronte al maltempo, che hanno scatenato non poche polemiche .Continua a leggere fanpage

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia BEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 17.23 Incredibile quanto abbiamo visto. Pellizzari ha chiesto gli occhiali a Pogacar. Quest’ultimo non solo glieli ha dati, ma gli ha regalato anche la maglia rosa. Poi si sono abbracciati. 17.22 oggi i giovani italiani sono stati davvero bravi, non si può dire nulla.

oasport