Tar annulla decreto di ridimensionamento del Parco di Portofino

Dopo l’arresto del governatore per corruzione, sul regno di Giovanni Toti in Liguria si abbatte un’altra tegola giudiziaria. Con due sentenze gemelle depositate il 21 maggio, il Tar ha annullato il decreto del 10 ottobre scorso con cui il ministero dell’Ambiente, assecondando le richieste della Regione, aveva determinato al ribasso i confini del nuovo Parco nazionale di Portofino – istituito dalla legge di Bilancio 2017 – riducendolo a un’area di appena 1.

ilfattoquotidiano