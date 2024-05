Gorini salva le serate al Donizetti al Teatro Grande | performance magistrale - Schubert commovente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Ventottenne, pianista conosciuto in tutto il mondo, fresco del debutto a La Scala di Milano. Se è difficile immedesimarsi in un artista come Filippo, ospite del 61esimo Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo 2024, in un momento d’oro per la sua carriera internazionale, è più semplice capire perché lui ha scelto di fare questo mestiere. Nel pianoforte c’è la risposta a ogni domanda umana. Ci sono l’amore, la tristezza, l’entusiasmo. E ancora, lo stupore, il dubbio, la nostalgia.fa emergere ogni elemento che dalle sue mani arriva direttamente al pubblico. L’artista, diplomato al Conservatorio Gaetanodi Bergamo, ha fatto molta strada da quel fortunato 2015, quando, giovanissimo, si è aggiudicato il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Concorso Telekom-Beethoven di Bonn. Alla tecnica, già ...