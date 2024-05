Di Gennaro | De Zerbi? Lo vuole mezza Premier - se vai al Milan e non vinci…

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Thiago Motta, accostato alla panchina del Milan pianetamilan

Ex Milan , per Gennaro Gattuso si prospetta un futuro da allenatore in Arabia Saudita ? Ecco la ricchissima offerta presentata dall’Al Taawoun Potrebbe proseguire in Arabia Saudita la carriera da allenatore di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista e tecnico del Milan , che in carriera ha guidato anche Palermo, OFI Creta, Pisa, Napoli, Valencia e per ultimo il Marsiglia, starebbe valutando seriamente la possibilità di trasferirsi in Arabia . dailymilan

Under 18, Genoa 1-1 Lecce: per i playoff si decide tutto contro il Milan - Under 18, Genoa 1-1 Lecce: per i playoff si decide tutto contro il milan - Ultimi 180' di regular season per il Genoa Under 18, chiamato a difendere la quinta posizione da milan, Parma e Cagliari ... buoncalcioatutti

Vi voglio bene, ma non sono stupido: meglio i soldi arabi | UFFICIALE l’addio al Milan - Vi voglio bene, ma non sono stupido: meglio i soldi arabi | UFFICIALE l’addio al milan - Sfuma un nome per la panchina del milan, il tecnico sceglie l'Arabia e un ricco contratto per tornare ad allenare dopo l'ultimo esonero ... dotsport

Under 18, Genoa-Lecce: match point per blindare I playoff – LIVE DALLE 11 - Under 18, Genoa-Lecce: match point per blindare I playoff – LIVE DALLE 11 - Ultimi 180' di regular season per il Genoa Under 18, chiamato a difendere la quinta posizione da milan, Parma e Cagliari ... buoncalcioatutti