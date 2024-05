Atalanta - Gasperini | Domani servirà l’energia giusta Bayer Leverkusen forte e organizzat - ma c’è autostima

Il Bayer Leverkusen sta vivendo un’annata storica, che potrebbe essere consacrata dalla vittoria dell’Europa League domani sera. Quello che non tutti sanno, e che The Athletic racconta , riguarda alcune controversie di cui la Bayer , azienda farmaceutica proprietaria del Leverkusen , si è resa protagonista. The Athletic scrive che “il Leverkusen è insolito sotto molti aspetti. ilnapolista

L’Atalanta, dopo essersi sbarazzata del Marsiglia in semifinale e aver perso la finale di Coppa Italia con la Juventus, vuole portare a casa il trofeo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole la finale di Europa League 2023/2024. La compagine bergamasca è ad un passo dal realizzare un’impresa storica portando a casa una coppa che, per la crescita dimostra nelle ultime stagioni, sarebbe più che meritata. sportface

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen - Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il bayer leverkusen - Il grande giorno sta arrivando, la finale di Europa League tra Atalanta e bayer leverkusen è alle porte. Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dei ... calcionews24

EUROPA LEAGUE - Atalanta, Gasperini: "Tanta gente tiferà per noi, rappresentiamo l'Italia" - EUROPA LEAGUE - Atalanta, Gasperini: "Tanta gente tiferà per noi, rappresentiamo l'Italia" - "C'è tanta gente che tiferà per noi perché rappresentiamo l'Italia e cercheremo di farlo bene. Sentiamo la presenza ed è una motivazione in più". Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky parla de ... napolimagazine

Juve, Pedullà: 'L'Aston Villa è pronto ad offrire 40 milioni di euro per Cambiaso' - Juve, Pedullà: 'L'Aston Villa è pronto ad offrire 40 milioni di euro per Cambiaso' - Pedullà ha poi aggiunto sul difensore: "Nelle ultime settimane sono arrivati sondaggi ed offerte pesanti dall'estero per Calafiori: il Chelsea lo ritiene un giocatore da Premier ed il bayer leverkusen ... it.blastingnews