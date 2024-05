La Russia sta spostando armi nucleari vicino l’Ucraina | “È la prima fase dell’esercitazione”

Putin già nelle scorse settimane aveva annunciato l'inizio di esercitazioni nucleari con armi tattiche vicino al l'Ucraina . Oggi è stato l'esercito, in una nota, a... ilmessaggero

Mosca, 21 mag. (Adnkronos) – In Russia è iniziata la prima fase delle esercitazioni con prove pratiche sulla preparazione e l’uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Nell’ambito delle esercitazioni, le formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale stanno mettendo a punto i preparativi per il lancio dei missili del sistema tattico-operativo Iskander.

