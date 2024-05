(Di martedì 21 maggio 2024) Il ciclismo è unostraordinario e oggi al traguardo la scena che ha visto protagonisti Tadeje Giulioincarna alla perfezione quelli che sono i valori di unoe la spontaneità dei ragazzi in questione.ha vinto la sua quinta tappa di questo Giro d’Italia, alzando le braccia al cielo anche sul Monte Pana, a Santa Cristina Val Gardena. Ma l’atteggiamento dello sloveno oggi è stato particolare: non sembrava spingere a tutta negli ultimi chilometri, ha rallentato, è rimasto sornione dietro ache stava dando tutto per cercare di prendersi la soddisfazione della prima vittoria della carriera al Giro. Il 20enne marchigiano non è riuscito a resistere al ritorno del fuoriclasse dell’UAE Team Emirates e si è dovuto accontentare del secondo posto, ...

Giro d'Italia: Tadej Pogacar fa cinquina in Val Gardena, tre italiani in top 5 - Giro d'Italia: Tadej Pogacar fa cinquina in Val Gardena, tre italiani in top 5 - Il ciclista sloveno, dopo aver dato lo strappo decisivo nell'ultimo chilometro, ha tagliato il traguardo in solitaria precedendo Giulio pellizzari e il colombiano Daniel Felipe Martinez. Chiudono la ... msn

La storia di sport tra Pellizzari e Pogacar: la richiesta degli occhiali e l’abbraccio - La storia di sport tra pellizzari e Pogacar: la richiesta degli occhiali e l’abbraccio - Il ciclismo è uno sport straordinario e oggi al traguardo la scena che ha visto protagonisti Tadej Pogacar e Giulio pellizzari incarna alla perfezione ... oasport

Giro d’Italia, superman Pogacar vince in solitaria anche la tappa di Santa Cristina - Giro d’Italia, superman Pogacar vince in solitaria anche la tappa di Santa Cristina - Superman Pogacar vince in solitaria anche la tappa di Santa Cristina. Quinta vittoria alla Corsa Rosa. Secondo Giulio pellizzari. blitzquotidiano