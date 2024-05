Rivoluzione Allegrini | Lady Amarone chiama Andrea Lonardi alla guida della sua nuova cantina

"IL NOME DEL NUOVO Gruppo è la testimonianza del mio impegno, ma anche della mia passione per questo mondo e per questo lavoro. Non mi sono mai fermata e non ho mai pensato di farlo. Da oggi in poi continuerò a raccontare la storia del vino italiano nel mondo e lo farò insieme alle mie due figlie Carlotta e Caterina. Non c’è cosa più bella", dice Marilisa Allegrini, prima donna del vino italiana a conquistare la copertina della prestigiosa rivista americana Wine Spectator nel 2017.

