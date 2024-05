Al Niguarda e Fatebenefratelli Milano Cat Therapy per mille bambini - Al niguarda e Fatebenefratelli Milano Cat therapy per mille bambini - A un anno dal lancio, Royal Canin e Frida's Friends presentano l'impatto di uno tra i primi progetti con i gatti protagonisti di attività di Pet therapy: in 12 mesi, attraverso oltre 100 sedute negli ... adnkronos

Milano: cat therapy nel reparto di Pediatria del Niguarda - Milano: cat therapy nel reparto di Pediatria del niguarda - Sessione di cat therapy organizzata dalla Fondazione Royal Canin e Frida's Friend Onlus nel reparto di Pediatria dell'ospedale niguarda a Milano, 21 maggio 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI (ANSA). (ANSA ... ansa

Hater filo-Israele riempiono di insulti la star dei social Rachel Accurso: aveva lanciato una raccolta fondi per i bambini in difficoltà - Hater filo-Israele riempiono di insulti la star dei social Rachel Accurso: aveva lanciato una raccolta fondi per i bambini in difficoltà - Integrazione che per la controparte sarebbe superflua. I tempi della decisione non sono noti. 17:41 - Al niguarda e Fatebenefratelli Milano Cat therapy per mille bambini Roma, 21 mag. (Adnkronos ... ilfattoquotidiano