(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. (Adnkronos) – LadiDaniela Marconi si èta sulla richiesta dei legali didi ottenere, nella prima udienza che vede i francesi contrari alla decisione di Tim di cedere laal fondo statunitense, nuova documentazione ai tre soggetti coinvolti nell?operazione, ossia Tim, Kkr e il ministero dell?Economia. Integrazione che per la controparte sarebbe superflua. I tempi della decisione non sono noti. L'articolo CalcioWeb.

Per quanto Vivendi assicuri che continuerà l’azione legale contro la vendita della rete Telecom a Kkr, la sua decisione di astenersi dal voto sul rinnovo del cda ha contribuito all’allineam... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti ilfoglio

Tim: Vivendi chiede ulteriori carte su vendita rete, giudice Milano si riserva - Tim: vivendi chiede ulteriori carte su vendita rete, giudice Milano si riserva - Milano, 21 mag. (Adnkronos) - La giudice di Milano Daniela Marconi si è riservata sulla richiesta dei legali di vivendi di ottenere, nella prima udienza che vede i francesi contrari alla decisione di ... affaritaliani

NetCo, prima udienza per Tim e Vivendi su vendita rete - NetCo, prima udienza per Tim e vivendi su vendita rete - Dall’altro lato i francesi hanno chiesto un supplemento di informativa da parte del gruppo tlc e del Mef, chiamato in causa per l’impegno a partecipare alla futura società della rete. Nella causa ... primaonline

Borsa: Milano conferma calo (-0,9%), sprint Saipem, giù Amplifon - Borsa: Milano conferma calo (-0,9%), sprint Saipem, giù Amplifon - Conferma il calo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,92% a 34.505 punti. (ANSA) ... ansa