Ryanair - tornano le offerte low cos - 12 99 euro per le vacanze estive | le destinazioni in sconto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 21 maggio 2024) Il ritorno dellelow cost diper le: possibilità di mettersi in viaggio con voli a prezzi stracciati In tema di viaggi in aereo, la rivoluzione che è stata impressa dalle compagnie low cost ha lasciato il segno, eccome. Se in passato, volare da una città all’altra poteva avere costi davvero difficili da sostenere, adesso non è raro trovare voli a prezzi scontati, che possano agevolare le partenze, nel periodo estivo ma non soltanto.preparada non perdere per i suoi clienti, si viaggia con biglietti scontatissimi (fonte: © ANSA) – Cityrumors.itUna delle compagnie low cost più famose è certamente la, forse quella più conosciuta e amata in assoluto, anche per essere stata la prima ad attuare un certo tipo di politica ...