Judo - tris di Grigalashvili e primo titolo iridato per Van Lieshout nel day-3 dei Mondiali

(Di martedì 21 maggio 2024) Si è appena concluso il Final Block della terza giornata dei Campionati2024 di, in programma sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Day-3 con due sole categorie di peso impegnate, la -63 kg femminile e la -81 kg maschile, mentre tra mercoledì e giovedì verranno assegnati complessivamente sei titoli individuali (venerdì infine la chiusura con il Team Event). Nessun atleta italiano in gara oggi è riuscito a raggiungere le fasi finali, con Antonio Esposito eliminato agli ottavi e Savita Russo e Flavia Favorini uscite di scena nei primi due turni. La selezione azzurra resta dunque ferma alle due medaglie ottenute nella giornata inaugurale della manifestazione da Odette Giuffrida (oro nei -52 kg) e Assunta Scutto (argento nei -48 kg), con la concreta possibilità di provare ad incrementare il bottino nei prossimi ...

