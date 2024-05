Equitazione - Piazza di Siena casa del Polo

Commozione a Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma per i Funerali di Franco Di Mare. Il giornalista è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma. In tanti sono andati a rendergli omaggio per l'ultimo saluto. In piazza del Popolo sono arrivati l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi, oltre ai colleghi giornalisti Bruno Vespa, Francesco Giorgino, Alberto Matano e al presidente dell'Ordine sei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo.

quotidiano

Flash mob di yoga, ieri mattina all’alba, in Piazza del Popolo. Erano 130 i praticanti che, intorno alle 6 di ieri mattina, si sono dati appuntamento per salutare il sole nell’ambito dell’evento Silent yoga, nato dalla collaborazione tra Daniela Cecconi, insegnante di yoga pesarese e Percorso Donna. Questa è un’associazione presente su tutta la provincia fatta di volontarie e volontari che lavorano per contrastare la violenza di genere attraverso la formazione e la sensibilizzazione.

ilrestodelcarlino