Angelina Mango vittima di stalking | arrestato uomo di 49 anni

Ferrara, 21 maggio 2024 – E’ stato arrestato e portato in una clinica psichiatrica del servizio ospedaliero l’uomo di 49 anni che da mesi perseguitava la cantante Angelina Mango e la madre. L’uomo, pregiudicato, è stato prelevato dalla sua casa – dove si trovava ai domiciliari da febbraio – dai carabinieri di Mesola su ordine del Gip di Milano che ha disposto per lui la misura cautelare provvisoria del ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. ilrestodelcarlino

In vetta alle classifiche da prima della vittoria di Sanremo e oggi icona di stile per la Gen Z, in questi ultimi mesi Angelina Mango non ci ha solo fatto ballare a ritmo della sua hit La Noia ma ha ben pensato di regalarci outfit iconici e acconciature dal sapore 90s. Che fossimo di fronte a una nuova trendsetter avremmo dovuto prevederlo già dall’inizio di Sanremo: Angelina infatti non ha solo sfoggiato outfit incredibili - curati dalle abili mani di Nick Cerioni, celebre stylist che vanta nel portfolio nomi come Achille Lauro, Orietta Berti e i Maneskin - bensì ci ha ispirato con acconciature dal sapore 2000 - curate da Angelo Rosa Uliana - riportandoci indietro nel tempo.

panorama